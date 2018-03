USA SOLLEN BEWAFFNETE „WELTRAUM TRUPPEN“ BEKOMMEN

US-Präsident Donald Trump will dass die USA bewaffnete „Space Force“ bekommen, damit die USA zukünftige Kriege im und aus dem Weltall „gewinnen“. Militärexperten warnen die USA damit die ganze Welt zu destabilisieren, doch die USA wollen nicht hören.

Der russische Vize-Premier & Bevollmächtigter für die russische Waffenindustrir, Dmitry Rogozin, warnt die USA vor solch einem Schritt: Sollten die USA sich entgegen allen internationalen Sicherheitsverträgen im Weltraum bewaffnen – wäre dass ein Öffnen der „Büchse von Pandora“ gleichzusetzen, dass nicht nur Russland sondern unseren gesamten Planeten Erde gefährden und destabilisieren.

Wir erinnern uns an die internationalen Verträge zum „waffenfreien Weltraum„:

1992 wurden die fundamentalen Prinzipien in einer UN-Resolution (A/RES/47/51) „The Prevention of an Arms Race in Outer Space“ (PAROS)

Bild: CC0 Creative Commons