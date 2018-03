Unter US-Befehl wird Europa für den nächsten Krieg gerüstet

21 der 28 EU-Staaten sind Mitglieder der NATO. Als solche sind sie gezwungen forciert aufzurüsten. Über die nun aktivierte militärische EU-Struktur PESCO werden auch andere EU-Staaten genötigt, bei Kriegsprojekten mitzumachen. Die Kontrolle durch die nationalen Parlamente wird dadurch unterlaufen. Um Regierungen gefügig zu machen, wird mit Sanktionen gedroht.

Die Völker dieser Welt haben sich bei der Gründung der UNO am 24. Oktober 1945 in San Francisco ein klares Ziel gesteckt: „Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat …“. So steht es in der Präambel der UN-Charta.

Doch die Vereinigten Staaten ziehen seither ungeniert von einem Krieg in den…..