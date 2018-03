Fabrik zur Herstellung von Giftgas in Syrien gefunden

Die syrische Armee hat in in der Stadt al-Shefounieh in Ost-Ghouta-Damaskus eine Fabrik entdeckt in der Giftstoffe hergestellt wurden.

Der Kommandant aus Saa sagte, dass die Anlage, aus zwei-Stockwerken besteht und einem einem Keller. Dass es ein Labor für die Herstellung von giftiger Chemikalien mit Ausrüstung aus Saudischer-Herkunft so wie Materialien des Westens enthielt.

Er sagte, dass das Labor viele Flaschen aufweist die zum mischen von Chemikalien vorgesehen sind. Auch Bottiche und eine Vielzahl von Materialien, die zur Herstellung von toxischen Chemikalien und Sprengstoffen wurden gefunden. Auch Stoffe, die Chlor enthalten, sowie Saudische-Bücher und Papiere für wurden sicher gestellt.

Der Kommandant stellte fest, dass das Gebäude High-Tech-Ausrüstung und-Anlagen enthielt, die die Beteiligung von europäischen und saudischen Experten und Chemiker an den Tag legen.



