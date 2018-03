Überall wo Krieg und Gewalt herrscht sind die Nutzniesser in den Zentren der westlichen Welt zu finden.

Ein Glück ändert sich dies.

Für Milliarden Menschen der Welt ist dieses Bild sprichwörtlich für die Wertegemeinschaft der westlichen Welt.

Eine 100 000 Dollar teure amerikanische Rakete, wird von einem 20 Millionen teuren Kampfflugzeug auf Menschen im Jemen geschmissen, die 1 Dollar am Tag verdienen.

Das sind die tatsächlichen westlichen Werte Teil 2!

Warum ist eigentlich Folter von Assads Geheimpolizei so schlimm, sodass man sogar hunderttausende Tote in Syrien in Kauf nimmt, um das „Regime“ los zu werden. Wenn aber die CIA Folter ist was gaaanz anderes!

Die neue CIA-Cheffin ist ja nun beim Foltern „ganz vorn mit dabei“, da hat sie sich die Beförderung wohl redlich verdient und HOCHGEFOLTERT!

….und noch mehr westliche Werte……

Geheime US-Außenpolitik – Staatlich inszenierter Terror – GLADIO-Geheimarmee DOKU