Pandemie „X“, nächstes Massensterben in Sicht

Schöner Sterben: Darauf haben wir sehr sehr lange warten müssen. Für gewöhnlich haben wir jährlich so eine Pandemie. Nach dem Influenza-A-Virus H5N1 und dem EHEC Virus war lange Zeit nichts brauchbares mehr auf dem Angst-Markt, was uns hätte umbringen können. Das soll jetzt nach dem Willen der Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) wieder bedeutend anders werden. Niemand weiß genau was uns in der kommenden Saison tötet. Aber es soll überaus gefährlich sein und locker mal so eben zwischendurch bis zu 30 Millionen Menschen dahinraffen. Uns wurde eine erste, total geheime Aufnahme dieser kleinen fiesen Erreger zugespielt, hier in einer konspirativen Sitzung.

Für alle sensationsgeilen Menschen ist das natürlich der Hit. Und alljährlich fragen wir uns wieder, wie es angehen konnte, dass wir im letzten Jahr schon wieder verschont blieben. Wie wir sehen, hat die WHO……