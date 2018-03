Israel verwendet Drohen für den Einsatz von Tränengas gegen Palästinenser!

Der libanesische Sender al-Mayadeen TV zeigt Bilder wie dass israelische UAV auf Krawalle am Sicherheitszaun reagiert

Israel nutzte am Freitag ein unbemanntes Luftfahrzeug, um Tränengas auf palästinensische Randalierer entlang des Sicherheitszauns in Gaza zu werfen, wie ein libanesischer Mediensender berichtete. Es handelte sich um den ersten Einsatz einer Drohne für diesen Zweck.

Bild: A Hermes 900 (courtesy Elbit Systems)

Dutzende Palästinenser nahmen am Freitag an der wöchentlichen Demonstration entlang des Zauns im südlichen Gazastreifen teil.

Aufnahmen von Al-Mayadeen, der als Sympathisant für die Terrorgruppe der Hisbollah gilt, zeigten, dass die israelische Drohne Tränengas auf die Demonstranten fallen ließ, die dann von fliehen konnte.

Ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte sagte, das UAV wurde nicht von der Armee, sondern von der Grenzpolizei betrieben. Sie richtete weitere Fragen an sie.



Die Grenzpolizei lehnte es ab, sich zu dem Bericht zu äußern.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza sagte, zwei Menschen seien bei den Zusammenstößen entlang des südlichen Gazastreifens verletzt worden. Acht andere Randalierer wurden bei den Protesten in der Küstenenklave durch israelisches Feuer verletzt.

Während eines solchen Protestes entlang der Gaza-Grenze im letzten Monat, setzten Angehörige der Terroristengruppe der Palästinensischen Volkswiderstandskomitees mindestens einen improvisierten Sprengsatz auf dem Sicherheitszaun, der als Flagge getarnt war, einen Tag später, als IDF-Soldaten versuchten, ihn zu entfernen wurden vier von ihnen verletzt.

Als Reaktion auf den Angriff der IED warnten die israelischen Behörden die Bewohner Gazas davor, sich dem Zaun zu nähern.

„Wir wissen, dass die gewalttätigen Zusammenstöße an der Grenze als Schutz für terroristische Aktivitäten dienen, wie es am vergangenen Samstag geschehen ist. Und wir werden nicht zulassen, dass solch ein Ereignis erneut stattfindet „, sagte Generalmajor Yoav Mordechai, Israels militärischer Verbindungsmann zu den Palästinensern, in einem arabischen Video ein paar Tage nach dem Angriff.

Google übersetzt: