In den USA sollen am 15. März 2018 zwei Männer hingerichtet werden. Der US-Bundesstaat Georgia will Carlton Gary exekutieren und der US-Bundesstaat Alabama beabsichtigt Michael Eggers das Leben zu nehmen.

Carlton Gary (65) wird vorgeworfen in der Zeit von November 1977 bis April 1978 sieben Frauen ermordet und vergewaltigt zu haben. Da er seine Opfer stets mit einem Nylonstrumpf erdrosselt haben soll, wurde er auch „The Columbus Stocking Strangler“ genannt. Es scheint auch Hinweise darauf zu…..