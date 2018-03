US-General: Wir sind für alles bereit und können Russland vernichten

John C. Rood and Air Force Gen. John E. Hyten, commander of U.S. Strategic Command, testify before the House Armed Services Committee, March 7, 2018. DoD photo by EJ Hersom

Die USA können laut General John E. Hyten auf jeden Angriff reagieren und sind in der Lage, Russland zu vernichten. Mit diesen Worten kommentierte Hyten bei einer Haushaltsanhörung im Militärausschuss des US-Repräsentantenhauses die jüngsten Waffenpremieren in Russland.

Heute seien die US-Streitkräfte in der Lage, die Vereinigten Staaten zu verteidigen, sagte Hyten dem Ausschuss. „Die Kräfte unter meinem Kommando sind bereit, unsere Gegner abzuschrecken und entschlossen zu reagieren, sollte diese Abschreckung scheitern“, sagte der General. „Wir sind bereit für alle Bedrohungen, die da draußen sind, und niemand – niemand – sollte das bezweifeln.

Quelle: