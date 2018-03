Bild eins: Die ach so Millionen Dollar schwere „humanitäre Hilfsorganisation“ versorgt Opfer eines „Giftgasangriffs“ in Syrien!

Unten: In London untersuchen Spezialagenten den „Giftangriff auf Skripal“ Mann kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus



Bild: PA via AP Andrew Matthews