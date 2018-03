US-SENDER MISCHEN SICH IN RUSSISCHEN WAHLKAMPF EIN

Auf dem Foto des staatlichen US-Sender „Voice of America“ (Russlandfassung „Golos Ameriki“) steht „Putin – nicht mein Präsident“, damit wirbt der staatliche US-Sender in Russland mitten im russischen Präsidentschaftswahlkampf und verbreitet dass die Oppositionellen an „Zuspruch“ gewinnen, während Putin die „Opposition unterdrücke“. Abgesehen davon dass das unwahr ist: Damit mischt sich ein staatlicher US-Sender unmittelbar in den russischen Wahlkampf ein. Wie war das nochmal – mit der Hysterie in den USA oder glaubt die US-Politelite denen sei alles erlaubt?



