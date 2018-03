US Ex Präsident Nixon und die Alien – Zeitkapsel

Jason Mason: PRÄSIDENT NIXON HINTERLIESS IM WEISSEN HAUS EINE ZEITKAPSEL MIT INFORMATIONEN ÜBER UFOS UND AUSSERIRDISCHE BESUCHER!

Die folgenden Informationen wurden diese Woche von der berühmten UFO-Forscherin Linda Moulton Howe veröffentlicht. Roger Stone, der Biograph des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon (1913-1994), schrieb, dass er in seiner Amtszeit am wichtigsten Geheimnis der Nationalen Sicherheit arbeitete, den amerikanischen UFO-Akten. Verschiedenen Aussagen nach soll es sogar einen handgeschriebenen Brief von Nixon geben, der den Amerikanern die Wahrheit über „fortschrittliche Wesen aus dem Weltraum“ erklären sollte, die mit der US-Regierung zusammenarbeiten. Nach dem Watergate-Skandal musste Richard…..