Vortrag von Steve Bannon in Zürich

Bin mit einigem was Steve Bannon sagt nicht ganz einverstanden, aber trotzdem ist es bemerkenswert was er bisher medial und politisch geleistet hat. Zur Information für die, die nicht wissen wer er ist: Bannon ist ein US-amerikanischer Publizist, Filmproduzent und politischer Berater. Er leitete von 2012 bis August 2016 und von August 2017 bis Anfang 2018 die Website Breitbart News Network. Im August 2016 wurde er Berater des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Von dessen Amtsantritt am 20. Januar 2017 bis zum 18. August 2017 war er der Chefstratege im Weissen Haus.

Die Schweizer Zeitung „Die Weltwoche“ hat ihn zu ihrer Veranstaltung „Die Weltwoche, on the road“ nach Zürich am 6.3.2018 eingeladen. Hier sein Vortrag und die anschliessende…..