Saudische Angriffe auf Jemen mit französischen Waffen

Der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi hat auf die Behauptungen des französischen Außenministers reagiert, Iran unterstütze den Jemen mit Waffen und betonte, Iran spielt keine Rolle beim Konflikt im Jemen und die Aggressionen Saudi-Arabiens auf das Land geschehen mit französischen Waffen.

Frankreichs Außenminister, Jean-Yves Le Drian, ließ am Dienstag vor dem Parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Beziehungen die Frage, wieso Paris in Anbetracht des Jemen-Krieges seine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen…..