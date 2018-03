Nostradamus: Putin, Trump & Erdogan – Europa in Flammen

Der Prophet Nostradamus soll Putin, Trump und Erdogan vorhergesehen haben. Für Europa sieht es demnach allerdings sehr schlecht aus.

Auch wenn die Prophezeiungen von Nostradamus umstritten sind, so bieten sie doch immer wieder interessante Einblicke. Unter anderem werden einige Verse auf die Präsidenten Putin, Trump und Erdogan bezogen. Letzterer soll Europa in Flammen aufgehen lassen.

Wladimir Putin soll der „nördliche König“ sein, der in den Prophezeiungen des weltweit bekannten französischen Vorseher Nostradamus genannt wird. So heißt es in einem seiner Verse: „Der nördliche König von Aquilon…..