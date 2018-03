MAXIMAL EFFIZIENTE ÜBERWACHUNG

Panoptisches Modellgefängnis des kubanischen Diktators Machado, erbaut 1928, CC-Lizenz.

Was ist die effizienteste und billigste Methode eine Gesellschaft zu kontrollieren, zu überwachen?

I. (Selbst) Überwachung durch Organisationen und Politiker:

Vor Jahren richtete ich an Friedensorganisationen per E-Mail ein paar Fragen. Trotz Nachfrage erhielt ich weder von den Einen noch von den Anderen eine Antwort. Meine E-Mails wurden ganz einfach ignoriert. Es war ein Schock, galt doch hierzulande (Schweiz) bisher auf Fragen nicht zu antworten als ausserordentlich unanständig und unhöflich. Auch ging ich davon aus, dass Organisationen an Mitgliedern interessiert sind.

Nachträglich fand ich heraus, dass sich unter den Vorständen von Friedens- und Umweltorganisationen, mit etwas Einfluss, Politiker der SP oder der Grünen Partei befinden. Desgleichen in Verwaltungsräten von Hilfswerken. Wenn man bedenkt, dass dies auch auf die grösste propalästinensische Organisation der Schweiz zutrifft, so kann man ermessen in welch kontrolliertem und nur begrenztem Rahmen dort Kritik an Israel geübt wird. In einem Fall kam ich darauf, dass an der Informations-Schaltstelle einer Organisation ein Parlamentarier der Grünen…..