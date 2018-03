Fußballstars Neymar, Messi & Ronaldo sollen HINGERICHTET werden! – IS-TERROR bei der WM 2018 in Russland?

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) will die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland in ein Schlachtfest verwandeln.

Das Bundeskriminalamt (BKA) geht in einem vertraulichen Papier davon aus, dass während der WM vor allem durch islamistischen Terrorismus eine hohe Gefahr ausgehen könnte.

In dem Gefährdungslagebild heißt es, dass sowohl die islamistischen Strukturen in Teilen des Landes, als auch die hohe Zahl an…..