Colin Powells Ex-Stabschef warnt vor Weltkrieg: „Israel treibt USA in Krieg mit Iran“

Der ehemalige Stabschef von US-Außenminister Colin Powell hielt während einer Konferenz in Washington eine ungewohnt offene Rede. Israel ziehe die USA in einen Krieg mit dem Iran, der einen Weltkrieg auslösen könne. Verhindern könne dies nur noch Putin.

In seiner Rede behauptete Lawrence Wilkerson mehrfach, dass Israel die militärische Konfrontation mit dem Iran suche. Der Vorwand für einen Krieg wäre die Präsenz des Irans in Syrien. Zudem versuche Israel, „Amerika in einen Krieg mit dem Iran hineinzusaugen“, der den Nahen Osten destabilisieren und, so wie die imperialen Rivalitäten 1914, zu einem Weltkrieg führen könnte, warnte Lawrence Wilkerson.



Israel habe zwar alle militärischen Möglichkeiten, um einen Angriff des Irans abzuwehren – aber um „einen Angriffskrieg zu führen und die iranische…..