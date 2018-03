Propaganda führt zu Kriegswahn!

US-MEDIEN: POLEN BEREITET SICH AUF KRIEG GEGEN RUSSLAND VOR

Der gezielt forcierte anti-russische Propagandawahn der USA & NATO-konformen Medien in Europa – führt zunehmend und wie von vielen befürchtet zum zwangsläufigen Kriegswahn. So berichten Pentagon-nahe US-Medien, dass Polen para-militärische Einheiten, sog. „Kräfte der Territorialverteidigung“ („Wojska Obrony Terytorialnej“, WOT) auf den Krieg gegen Russland vorbereitet, denen 50.000 Polen (anderen Angaben 53.000) „freiwillig beitreten“ sollen, die para-militärisch ausgebildet und bewaffnet werden. Dabei scheint es denen „egal“ zu sein, dass in Russland keiner irgendwas von irgendeinem „Krieg gegen Polen“ weiß und es dazu auch keinerlei Propaganda gibt. Es kann natürlich aus sein, das die US-Bevölkerung der Krieg in die Köpfe gepflanzt wird um so nachher eine Rechtfertigung zu kriegen um ein zu greifen und Europa zu retten.



