Putins Rede zur Nation am 1. März 2018 wurde erwartungsgemäß in westlichen Medien mit „Aggression“ und „Start eines Rüstungswettlaufs“ beschrieben. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Im letzten Teil der Rede zur Lage der russischen Nation beschrieb Putin nebenbei, dass der so genannte „Raketenschirm“, den die USA für sich und „ihre Partner“ – natürlich auf deren Rechnung – installierten, in kurzer Zeit nur Altmetall sein wird. Mit anderen Worten: Die gigantischen Investitionen zur Entwicklung eines globalen Raketenschirms entpuppten sich gestern als der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte und bislang unerreichte Profitmaschine auf Kosten westlicher Steuerzahler. Denn durch neue Technologien wird der Raketenschirm gegen Kernwaffenmächte wie Russland oder China obsolet werden. Man kann sogar noch weiter gehen und erklären, dass jede weitere Aufrüstung zu diesem Betrug hinzugezählt werden muss. Aber der Reihe nach.