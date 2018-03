Israelische Streitkräfte feuern Tränengas in der Grundschule in Jerusalem ab

Letzte Woche griffen israelische Streitkräfte die Grundschule in Bethlehem an und entführten einen 12-jährigen Schüler.

Die israelischen Besatzungsmächte feuerten am Montagmorgen Tränengas an der Anata Primary School in der besetzten Stadt Jerusalem ab, was den meisten Schülern und Lehrern in der Schule schadete, berichtete Quds Press.

Stellvertretender Direktor Imad Eliyan sagte, dass die israelischen Besatzungsmächte „plötzlich“ eine Flut von Tränengaskanistern auf die Schule feuerten, „ohne jede Rechtfertigung“.

Im Gespräch mit Quds Press sagte Eliyan, dass die meisten Schüler, die zusammen mit den Lehrern auf dem Spielplatz der Schule waren, unter Atembeschwerden litten und wegen des schweren Tränengases Erste-Hilfe-Behandlung erhielten.

Er bemerkte, dass der Tränengasangriff um 11 Uhr Ortszeit stattfand, als alle 340 Jungen während der Pause auf dem Schulhof waren.

Eliyan sagte, dass auch Schüler und Lehrer der benachbarten Schule von dem Tränengasangriff betroffen seien.

Israelische Besatzungstruppen greifen häufig palästinensische Schulen an, verhaften junge Schüler und Lehrer und sorgen für Panik unter den Schülern.

