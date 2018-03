Geopolitische Lage der Türkei. | Die Interessen Europas. | Die prekäre Lage der USA.

Ignoriert mal bitte den Erdogan und schaut Euch die geographische Lage der Türkei an.

Ich will versuchen, einige Fragen zur geopolitischen Lage rund um die Türkei zu beantworten.

INHALT

1. Welches Ziel verfolgen die USA?

2. Welches Ziel verfolgt Russland?

3. Welches Ziel verfolgt die Türkei?

4. Welche Konsequenzen entstehen für Europa?

5. Was ist mit den Kurden?

6. Welches Ziel verfolgt Israel?

7. Welches Ziel verfolgen die Golfaraber?

8. Was will Syrien?

9. Welches ist die wichtigste Erkenntnis?

10. Quellen

1. Welches Ziel verfolgen die USA?

Die USA, zusammen mit der EU und Israel wollen einen kurdischen Staat von Nordirak bis zum Mittelmeer, inklusive eines Stücks der Türkei bauen, um die Erdöl, Erdgas, Mineralien und vor allem das Wasser der Region unter Kontrolle zu bringen. Mehr hier……