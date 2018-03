Dr. Christian Blex von der AfD zu Besuch in Syrien

Syrische Frauen in #Damaskus. Blue Jeans statt schwarze Schleier! Frauen sitzen in Bars. In Mekka kaum vorstellbar – in Berlin-Neukölln leider auch nicht. Und die Regierung unterstützt „Rebellen“, die solche Frauen unter die Burka pressen wollen. Schande. #syrienreise pic.twitter.com/al9dXTSwLy — Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 5. März 2018

Auf dem Basar in #Damaskus. Alltag pur. Moderne Geschäfte. Frauen mit und ohne Kopftuch. Kaum zu glauben, dass jetzt zigtausend syrische Männer in Deutschland sind und auch noch ihre Familien nachholen sollen… #Syrienreise pic.twitter.com/BqqvYpkH1T — Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 6. März 2018

AfD-Syrienreise: Großmufti fordert Syrer zur Heimkehr auf

Unter der Leitung von Dr. Christian Blex, MdL NRW, befinden sich seit Montag sechs Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Landtages NRW in Syrien. Am Montag trafen die AfD-Politiker im Rahmen ihrer privat organisierten Reise den Großmufti der Syrisch Arabischen Republik. Dieser ruft alle syrischen Flüchtlinge auf, in ihre Heimat zurückzukehren und das würde er auch in Berlin so sagen, so der Mufti.

Blex beschreibt auf seiner Facebookpräsenz das Treffen mit dem Großmufti der Syrisch Arabischen Republik, Ahmad Badr Al-Din Hassoum, als Höhepunkt des ersten Tages der……