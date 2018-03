Aufgedeckt! Googel allsehendes Auge arbeitet mit dem Pentagon um Drohneneinsatz zu perfektionieren!

Google übersetzt aus: Google Is Quietly Providing AI Technology for Drone Strike Targeting Project

Bild: yournewswire

Google hat in aller Stille einen Vertrag über die neue algorithmische Kriegsführungsinitiative des Verteidigungsministeriums erhalten und unterstützt dabei ein Pilotprojekt, um seine Lösungen für künstliche Intelligenz auf Drohnen-Targeting anzuwenden.

Der Militärvertrag mit Google wird über eine Technologiefirma namens ECS Federal abgewickelt, die das Verhältnis zur Öffentlichkeit verdeckt.

Der Vertrag, der am Dienstag von Gizmodo gemeldet wurde, ist Teil eines raschen Vorstoßes des Pentagon, modernste Technologie für künstliche Intelligenz einzusetzen, um die Kampfleistung zu verbessern.

Google, das bei der Anwendung seiner proprietären Deep-Learning-Tools zur Verbesserung der Sprachübersetzung und der Visionserkennung große Fortschritte gemacht hat, arbeitet unternehmensübergreifend mit dem KI-Drohnenprojekt zusammen.

Das Rennen um die Einführung innovativer KI-Technologie wurde im April 2017 vom stellvertretenden Verteidigungsminister Robert Work angekündigt, der einen ehrgeizigen Plan namens Algorithmic Warfare Cross-Functional Team mit dem Codenamen Project Maven vorstellte .

Die Initiative, schrieb Work in einem agenturweiten Memo, soll „die Integration von Big Data und maschinellem Lernen durch das DoD beschleunigen“ und „die enorme Menge an Daten, die dem Verteidigungsministerium zur Verfügung stehen, in schnelle und umsetzbare Informationen und Erkenntnisse verwandeln“.

In der ersten Phase von Project Maven, die mehrere Teams aus dem gesamten Verteidigungsministerium umfasst, wird versucht, die von Drohnen – Autos, Gebäuden, Menschen – aufgenommenen Bilder zu identifizieren und zu klassifizieren. Dadurch können Analytiker fundierter Entscheidungen auf dem Schlachtfeld treffen .

„Die militärische Nutzung des maschinellen Lernens wirft natürlich berechtigte Bedenken auf. Wir diskutieren aktiv dieses wichtige Thema intern und mit anderen, während wir weiterhin Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen für die Entwicklung und den Einsatz unserer maschinellen Lerntechnologien entwickeln. „

Die Idee ist, im Wesentlichen ein Empfehlungswerkzeug bereitzustellen, so dass das AI-Programm schnell Punkte von Interesse für eine Art von Ereignis oder Ziel auswählen kann, so dass Drohnenanalytiker effizienter arbeiten können.

Die Abteilung kündigte letztes Jahr an, dass die KI-Initiative, etwas mehr als sechs Monate nach ihrer Bekanntgabe, von Geheimdienstanalysten für Drohnenangriffe gegen den IS an einem geheimen Ort im Nahen Osten verwendet wurde.

Gregory C. Allen, ein außerordentlicher Mitarbeiter des Zentrums für neue amerikanische Sicherheit, sagt, dass die Initiative eine Reihe von ungewöhnlichen Eigenschaften aufweist, von ihrer schnellen Entwicklung bis hin zur Integration mit Auftragnehmern.

„Die Entwickler hatten sehr früh Zugang zu den Endbenutzern. Sie haben erkannt, dass [mit] KI-Systemen … du verstehen musstest, was dein Endanwender mit ihnen machen würde „, sagte Allen. „Das Militär hat eine Menge Experten in der Analyse von Drohnenbildern: ‚Das sind die Teile meines Jobs, die ich hasse, hier ist, was ich gerne automatisieren würde.‘ Es gab diesen iterativen Entwicklungsprozess, der in der kommerziellen Softwarewelt sehr vertraut war, aber in der Verteidigungswelt unbekannt war. „

„Sie waren stolz darauf, wie schnell die Entwicklung voranschritt, sie waren stolz auf die Qualität, die sie erhielten“, fügte Allen, Co-Autor von „Artificial Intelligence and National Security“, einen Bericht im Auftrag der US Intelligence Advanced Research Projects Activity hinzu.

Während der Vertrag mit Google bis heute nicht bekannt gegeben wurde, scheuten sich die Projektleiter von Maven nicht davor, mit Silicon Valley zusammenzuarbeiten und die wachsende Reichweite der kommerziellen KI-Technologie zu nutzen.

Nicht lange nach der Gründung des Defence Innovation Board, das 2016 gegründet wurde, um die Einführung innovativer Technologien durch den Militärsektor zu fördern, veröffentlichte das Board eine Reihe von Empfehlungen, in denen die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen betont wurde ist so wichtig wie „Atomwaffen in den 1940er Jahren und mit Präzision gesteuerten Waffen und Stealth-Technologie danach.“

Die DIB – unter dem Vorsitz von Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Alphabet, Googles Muttergesellschaft – empfahl „ein Austauschprogramm und die Zusammenarbeit mit Branchen- und akademischen Experten auf diesem Gebiet“.

Generalleutnant John NT „Jack“ Shanahan, Direktor für Verteidigungsintelligenz bei der Überwachung von Project Maven, scherzte auf der GeoINT2017-Konferenz, dass er hoffte, dass Google mehr von dem, was es mit dem Pentagon weiß, teilen würde. „Am Ende der Skala sehen Sie Google. Sie sagen uns nicht, was sie haben, außer jemand von Google möchte mir später ins Ohr flüstern “ , sagte er.