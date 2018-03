Antigravitationsantrieb: Wissenschaftler außerhalb der „Box“ (Videos)

Die Gravitation entläßt ihre Kinder: Warum kam Viktor Grebennikow eigentlich auf eine „schwarze Liste“ der Wissenschaft? Weil er es gewagt hatte, die „Box“ zu verlassen.

Und was ist die Box? Forschung in Naturwissenschaft und Technik spaltet sich in zwei Bereiche auf. Man kann als Forscher zu allen Ehren kommen, sogar Nobelpreise gewinnen. Voraussetzung ist allerdings, man verläßt nicht den Rahmen allgemein akzeptierter Erkenntnisse und Gesetze der Naturwissenschaft.

Kurz gesagt – um als Forscher in der Wissenschaftsgemeinde anerkannt zu sein, sollte man innerhalb dieser Box bleiben. Denken Sie etwa, daß Albert Einstein seinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie erhielt – rückblickend betrachtet sicher seine bahnbrechendste wissenschaftliche Leistung? Weit gefehlt.

Die Relativitätstheorie war damals noch viel zu revolutionär und……