Zündelt nur weiter!

Es ist kein einfaches Geschäft für die Redakteure der New York Times, sich jeden Tag aufs neue so für den Beginn eines 3. Weltkriegs in Rage zu bringen. Die heutige Titelstory, „Russische Bedrohung an zwei Fronten trifft auf strategisches Vakuum in den USA“, zielt darauf ab, eine doppelte Hysterie hochzuhalten: einmal die neue Raketenlücke und dann die Furcht vor einer russischen „Einmischung“ in die Kongresswahlen 2018.

Die Weltsicht der Times sieht langsam wie das Drehbuch zu einem neuen Batman-Film aus, mit Vlad Putin als dem Joker in der Rolle des irre kichernden Psychopathen, der um jeden Preis gestoppt werden muss! Amerikas Generäle haben den Batman-Scheinwerfer eingeschaltet, aber Donald Trump in der Rolle des geflügelten Helden zögert und brütet in glanzvoller Isolation in seiner Bat-Höhle…..