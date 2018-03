JENSEITS DER TÄUSCHUNG

Was die Wissenschaft über die Zerstörung der Gebäude 1, 2 und 7 des World Trade Centers zu sagen hat

Klick Bild für mehr Infos

Deutsche Übersetzung des Originals „BEYOND MISINFORMATION. What Science

Says About the Destruction of World Trade Center Buildings 1, 2 and 7“ Architects & Engineers for 9/11 Truth 2342 Shattuck Avenue Suite 189 Berkeley, CA 94704

© 2016 Architects & Engineers for 9/11 Truth, Inc. / AE911Truth.CH