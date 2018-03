Steigt Gold auf 10.000 USD pro Unze?

Im vergangenen Monat erschien ein Interview mit dem unabhängigen Investor und Bestseller-Autor Doug Casey, welches den Titel „Gold steht hyperbolische Bewegung bevor“ trug. Hierin erklärte er, warum er aktuell verstärkt am Besitz von Gold, Silber und anderen Rohstoffen zum Vermögenserhalt sowie Bergbauaktien zu Spekulationszwecken interessiert sei. Für ihn waren Rohstoffe im Vergleich zu den zinstragenden Anlageklassen wie Aktien und Anleihen nie billiger wie heute, weshalb aktuell eine hervorragende Zeit für Rohstoffinvestments – allen voran Gold – sei.

„Es könnte Panikkäufe bei Gold geben und der Preis könnte viel höher steigen. Wir befinden uns in einem neuen Bullenmarkt für Gold, aber das interessiert niemanden. Oder niemand weiß überhaupt, dass es so ist. Gleiches gilt für Silber. Obwohl Silber in erster Linie ein industrieller Rohstoff ist. Es ist aus vielerlei Gründen das…..