Senator Lindsey Graham: Nordkorea-Krieg wäre es wert

John Mccain und Lindsey Graham gehen über Leichen

Kriegsspiele projizieren riesige Verluste der USA, die es seit einer Generation nicht mehr gegeben hat

Jason Ditz

Ein US-Krieg in Nordkorea wäre blutig, mit Zehntausenden von US-Soldaten, die getötet würden, und Millionen von Zivilisten auf der koreanischen Halbinsel. Eine kürzlich in den USA durchgeführte Übung projizierte Brutalität „jenseits der Erfahrung eines jeden lebenden Soldaten“, so Armeechef Mark Milley.

Senator Lindsey Graham (Republikaner, South Carolina) versuchte, das in zwei Worten zusammenzufassen – „es lohnt sich“. Der notorisch kriegerische Senator bestand darauf, dass sich die katastrophale Zahl der Todesfälle definitiv für die US-Regierung lohnen würde, um die „langfristige Stabilität“ zu verbessern.

Zumindest mehr Stabilität für die Überlebenden. Nordkorea war schon immer in der Lage, einen großen Teil Südkoreas auszulöschen, und die Entwicklung von Atomwaffen birgt nur die Gefahr, dass die Folgen eines US-Angriffs auf Nordkorea noch viel größer und katastrophaler werden.

Grahams Position zu den Todesfällen von Millionen von Menschen wird nicht unbedingt breit unter US-Politikern geteilt, obwohl Präsident Trump seit langem eine Erzählung favorisiert, die nahelegt, dass er kurz davor steht, einen solchen Angriff zu starten, und das hat wohl zwangsläufig Grahams Hoffnungen aufrecht erhalten.

