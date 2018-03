Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat am gestrigen Sonntag in einem Interview in Damaskus erklärt, dass die Militäroperation der Regierung im Bezirk Ost-Ghuta fortgesetzt werde. Er wies darauf hin, dass der etablierte humanitäre Korridor weiterhin funktionsfähig sei und Zivilisten das militärisch besetzte Gebiet verlassen dürften.

