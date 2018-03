Der elektrische Türknauf und die Molotowcocktails: Falschmeldungen der Polizei auf Twitter

Immer wieder verbreiteten offizielle Polizeikonten falsche Informationen. Mit ihrer Berichterstattung in Echtzeit nützt die Polizei die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme auf das Geschehen, ihre Tweets landen als Fakten in den Medien. Spätere Richtigstellungen verschwinden im Nachrichtenstrudel.

CC-BY-NC-SA 4.0 Stella

Die Polizei hat viel Erfolg mit Tweets, die sich gegen Falschmeldungen und Gerüchte richten. In der Liste der am meisten verbreiteten Polizei-Tweets, die wir bei unserer Datenanalyse erstellt haben, finden sich wiederholt Aufrufe zur Sachlichkeit. Für ihre eigene Besonnenheit erhält die Polizei sogar ausdrücklich Lob in der Öffentlichkeit. Das ist umso problematischer, wenn die……