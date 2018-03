Baschar Assad: US-Koalition – Unterstützer des IS in Syrien

Unter Kritik der sogenannten internationalen Anti-IS-Allianz unter Führung der USA hat der syrische Präsident Baschar Assad erklärt, diese Allianz habe sich praktisch in eine IS-Luftwaffe verwandelt.

Dies sagte Assad nach seinem Treffen mit dem Vizeaußenminister Irans für arabische und afrikanische Angelegenheiten Hossein Dschaberi Ansari am Sonntag vor Reportern in Damaskus. Assad unterstrich, Ziel der amerikanischen Allianz sei allein die Unterstützung terroristischer Gruppen, wie die Terrormiliz IS.

Laut dem syrischen Präsidenten wünschen sich die Bewohner von Ostghuta die Befreiung aus den Händen der Terroristen. „Die syrische Armee wird zur Unterstützung der Bewohner dieser Region ihre…..