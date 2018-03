Atomabkommen: Irans Außenminister Zarif kritisiert Europäer

Irans Außenminister, Mohammad-Dschawad Zarif, hat den europäischen Staaten vorgeworfen, in der Frage des Atomabkommens zu übertreiben.

Im Gespräch mit der iranischen Tageszeitung „Eatemad“(Montag-Ausgabe) wies Zarif auf die Bedingungen, die der US-Präsident, Donald Trump, an die Europäer für den Verbleib im Atomabkommen gestellt hat, hin und sagte, sie(die Amerikaner) sind nicht in einer Lage, einem Vertragspartner Bedingungen zu stellen, der den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan( Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA/Atomabkommen) vollständig umgesetzt hat.

Irans Chefdiplomat unterstrich, dass Teheran gegenüber den Brüssel-Washington-Provokationen nicht gleichgültig bleiben werde und sagte, Iran nehme an, dass Trump derzeit noch Propaganda in den Raum stelle, die nicht in Praxis umgesetzt worden sei; wenn aber diesen…..