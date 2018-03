Russland hat Rache genommen: Su-57 haben in Ost-Ghuta 2000 US-Söldner getötet, darunter auch Deutsche

Am 20.02 berichtete der Spiegel: In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar kam es in der ostsyrischen Provinz Deir al-Sor zu einem folgenschweren Luftangriff durch die US-Armee auf Einheiten, die für den syrischen Machthaber Baschar al-Assad kämpfen. Nun wird klar: Dabei kamen auch russische Staatsbürger ums Leben. Offenbar handelte es sich um Söldner. Es seien „russische Bürger“ gewesen, die sich aus „eigenem Willen und mit unterschiedlichen Zielen“ in Syrien aufgehalten hätten. Bereits am Freitag hatte eine Außenamtssprecherin in Moskau angedeutet, was nun Stück für Stück ans Licht kommt: Dass eine russische Privatarmee in Syrien für Assad Krieg führt, die „Wagner“-Söldner.

