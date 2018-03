Aus der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der Föderationsversammlung

Der Präsident Russlands hat vor der Föderationsversammlung, die am 1. März 2018 in der als Manege bekannten Ausstellungshalle in Moskau stattfand, eine Rede gehalten. Wir haben den von Seite 26 bis 39 reichenden sicherheitspolitischen Teil der in englischer Sprache veröffentlichten offiziellen Printversion übersetzt.

Liebe Kollegen,

bei der Operation in Syrien konnten die verbesserten Fähigkeiten der russischen Streitkräfte unter Beweis gestellt werden. In den letzten Jahren ist viel getan worden, um die Armee und die Marine zu verstärken. Die Waffen unserer Streitkräfte sind jetzt um Generationen moderner. Wir konnten über 300 Einheiten mit neuer Ausrüstung ausstatten. Die strategischen Raketentruppen haben 80 neue ballistische Interkontinentalraketen erhalten,…….