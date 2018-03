Trump verlängert Sanktionen gegen Russland

In meinem letzten Artikel habe ich Trump einen Idioten genannt, wegen dem Handelskrieg den er gegen die Welt gestartet hat. Kaum war die „Tinte trocken“ hat er diese Einschätzung bestätigt, denn er hat die Sanktionen gegen Russland und russischen Personen um ein weiteres Jahr verlängert. Zur Erinnerung, die Sanktionen wurden von Barack Obama im März 2014 als Reaktion auf das Referendum auf der Krim verhängt, mit dem die Bewohner der Krim sich für die Wiedervereinigung mit Russland mit einer überwältigenden Mehrheit ausgesprochen haben. Washington nennt diese Wiedervereinigung eine „gewaltsame Annektion“ und bestraft Russland mit den Sanktionen.

Aber die Tatsachenverdrehung und Absurdität geht weiter, denn Trump teilte in einem Brief dem Kongress mit, der nach dem National Emergency Act gefordert wird, dass das Weisse Haus die Situation in der Ukraine weiterhin als „ungewöhnliche und ausserordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und für die Aussenpolitik der……