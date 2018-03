Bald wird der Tag kommen, an dem in Al-Quds Gemsinschaftsgebet verrichtet wird

„Wir hoffen, dass wir jenen Tag erleben, an dem Sie in Al-Quds(Jerusalem) Gemeinschaftsgebet verrichten; dieser Tag wird bald kommen, ob wir leben oder nicht,“erklärte das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution heute beim Treffen einer Gruppe von syrischen Gelehrten.

Bei einem Treffen des syrischen Ministers für religiöse Stiftungen( Awqaf-Minister), Mohammed Abdul Sattar Al-Sayed, und einer Gruppe von Gelehrten hob der geehrte Ayatollah Khamenei die Gemeinsamkeiten der islamischen Glaubensrichtungen hervor und sagte: „Vor einigen Jahren sagte das zionistische Regime, wir werden mit dem Iran in den nächsten 25 Jahren so und so machen, und ich habe schon damals gesagt, Sie werden die weiteren 25 Jahre nicht verstehen.“

Dabei würdigte der geehrte Revolutionsführer den syrischen…..