Russische Infanterie in Damaskus von Thierry Meyssan

Alle Kommentatoren haben in den vergangenen vier Jahren die Unmöglichkeit für Russland betont, Bodentruppen gegen die Dschihadisten in Syrien einzusetzen angesichts des Risikos, ihre Niederlage in Afghanistan zu wiederholen. Aber was wahr ist, wenn Moskau sich mittels Proxys Washington widersetzt, ist falsch, wenn die beiden Großmächte sich über die Zukunft Syriens und der Region einigen. Thierry Meyssan war der erste auf der Welt, der die Ankunft der russischen Armee in Syrien, im Jahr 2015 angekündigt hat. Heute ist er der erste, der den Einsatz ihrer Infanterie voraussagt.

Washington hat beschlossen, das Zerstörungs-Projekt der Staaten und Gesellschaften im Erweiterten Nahen Osten in den Hintergrund seiner Agenda zu stellen und seine Kräfte gegen das chinesische Seidenstraßen-Projekt zu konzentrieren. Das ist es, was von Präsident Donald Trump und dem australischen Premierminister (als Vertreter der Briten) Malcolm Turnbull am 24. Februar im Weißen Haus beschlossen worden sein soll.

Es handelt sich nicht einfach um den traditionellen Konflikt zwischen der angelsächsischen Seemacht auf der einen Seite und dem kommerziellen terrestrischen Projekt der Chinesen andererseits. Es geht auch um die Gefahr, die die chinesische Industrie für die Industrie der ganzen entwickelten Welt bedeutet. Kurz gesagt, in der Antike waren die Europäer sehr interessiert an der chinesische Seide, heute aber fürchtet der ganze Westen die Konkurrenz der chinesischen Autos.

Da Beijing auf den historischen Weg der Seidenstraße über Mosul und Palmyra verzichtet hat, haben die Vereinigten Staaten nun kein Interesse mehr, ein Kalifat der Dschihadisten entlang der Grenze zwischen Syrien und Irak zu sponsern.

Ebenfalls am 24. Februar haben Russland und die Vereinigten Staaten die Resolution 2401 dem Sicherheitsrat vorgelegt; einen Text, der schon…..