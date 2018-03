Poroschenko: US-Waffenlieferungen in wenigen Wochen!

MIT SCHWEREN WAFFEN: USA DESTABILISIEREN EUROPA IMMER WEITER

Die USA beginnen scheinbar die von Russland in der Ukraine gesetzte „Rote Linie“ zu überschreiten und das ukra-faschistische Kiewer Regime der Ukraine mit US-Waffen zu beliefern. Wie der US-gestützte ukra-faschistische Kiewer Regime-Präsident Poroschenko heute der Presse bestätigte – erwatet das Kiewer Regime die US-Waffenlieferungen in wenigen Wochen, laut „Abmachungen“. Russland hat die USA davor stets gewarnt, da es für Russland eine Art „Rote Linie“ sei, die die USA in der Ukraine nicht überschreiten sollten.

Quelle: