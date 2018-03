PENTAGON-DOSSIER: RUSSLAND LÄSST DIE US-ARMEE NICHT DOMINIEREN !!

Im neuen Pentagon-Dossier (u.a. Seite 6, unten) – erstellt vom U.S Central Command – bestätigt der leitende US-General Joseph Votel, dass es Russland ist, dass mit seiner Militärpräsenz in Syrien die US-Army nicht dominieren lässt. Die USA haben aufgrund der dortigen russischen Luftabwehrraketen u.a. auch keine Dominanz über den Luftraum Syriens. Insgesamt lasse Russland den USA vieles nicht zu und die Militärpräsenz Russlands in Syrien habe die Russen zu einem Hauptakteur im Nahen Osten gemacht – und zwar für lange Zeit. US-General Votel „rät“ in dem Dossier – dass die USA mit Russland um den Einfluss im Nahen Osten „kämpfen“ sollen.

Quelle – neues Pentagon-Dossier als PDF-Datei:

Via Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine