Die Rothschilds haben ein österreichisches Jagdgut verkauft, das fast so groß ist wie Manhattan, das die europäische Bankenfamilie seit 143 Jahren besitzt.

Das 5.412 Hektar große Grundstück, bekannt als Langau, war Teil eines riesigen Gebirgsteils mit dicht bewaldeten Grundstücken, Baron Albert von Rothschild, der österreichischen Linie der Familie, die 1875 im südlichen Niederösterreich gekauft wurde. Er begann mit der Wiederherstellung der Wälder Erschöpft durch Wiener Holzfäller beim Aufbau eigener Forst- und Spielbetriebe, so das Archiv der Familie Rothschild.

Die Rothschild-Erben Nancy Clarice Tilghman und Geoffrey R. Hoguet, die in den Vereinigten Staaten leben, verkauften Langau – darunter zwei Kraftwerke und eine große Tiroler Hütte – an die Besitzer einer Papierfabrik, der Prinzhorn Holding angekündigt als historischer europäischer Landverkauf, kündigte die österreichische Maklerfirma Bischof Immobilien GmbH am Mittwoch an.

Während der Makler den endgültigen Verkaufspreis nicht bekannt gegeben hat, berichteten die österreichischen Medien, dass Rothschilds Erben die Immobilie für 90 Millionen Euro (112,35 Millionen US-Dollar) verkauft haben

Cord Prinzhorn, Geschäftsführer des gleichnamigen Papier- und Verpackungsunternehmens, schlug eine Reihe weiterer Angebote für das Waldeigentum, da die Familie das Weingut langfristig bewirtschaften will, sagte Bischof Bischof Klaus Bischof, der die Geschäftsführung des Unternehmens übernahm Deal. Eine E-Mail an Prinzhorn Holdings wurde nicht sofort zurückgegeben.

Herr Bischof sagte gegenüber Bloomberg, dass dies der größte Deal sei, den er in seinen 25 Jahren in der Immobilienbranche abgeschlossen habe .

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts haben die Weltgeschehen Langau und seine Besitzerschaft in Aufruhr versetzt. Nazis konfiszierten das Land in Niederösterreich von den Rothschilds während des Zweiten Weltkrieges, in dem die Häuser und Paläste der Familie in dem Gebiet zerstört wurden, so das Rothschild-Archiv.

Langau, dessen Größe eine Quadratmeile kleiner als Manhattan ist, wurde in der Familie gehalten, obwohl die russische Besatzung sie bis 1952 nicht betreten konnte. Quelle und Google übersetzt.