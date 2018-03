„Der nächste Krieg findet im Südlibanon statt“ ! USA wissen das schon vorab!

Krieg-Senatoren Lindsey Graham und John Mccain

Der US-Senator Lindsey Graham hat den US-Präsidenten gewarnt, dass der Iran Trump teste und Israel sich auf einen Krieg gegen den Süden Libanons vorbereite. Bei einer Reise von US-Vertretern nach Israel habe die Regierung bereits um Munition und diplomatische Unterstützung bei einem Angriff gebeten.

Trump ist ein erklärter Kritiker des Nuklearabkommens mit dem Iran. In der kommenden Woche wird der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington zu Gast sein und versuchen Trump davon zu überzeugen, das Nuklearabkommen aufzukündigen. US-Senator Lindsey Graham warnte während einer Pressekonferenz am Dienstag mit dem demokratischen Senator Chris Coons vor den Ambitionen des Iran im Libanon:

Der südliche Libanon ist der Ort, wo der nächste Krieg stattfindet.

Er führte weiter aus:……