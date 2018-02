Unglaublich, dass (Un)“Rechstssystem“ in der „einzigen“ Demokratie im Nahen Osten

Neuer israelischer Gesetzentwurf zum Verbot von Palästinensern, den Obersten Gerichtshof anzurufen

Petitionen von Palästinensern an das Bezirksgericht in Jerusalem, wo ein extremistischer Richter sie ablehnen würde.

Die israelische Regierung wird den Gesetzentwurf unterstützen, der die Palästinenser daran hindert, beim High Court of Justice eine Petition einzureichen, kündigte ein Knesset-Komitee am Sonntag an.

Ein neuer Gesetzentwurf, der von Justizminister Ayelet Shaked von der pro-settlement Jewish Home Party vorgelegt wurde, würde die Fälle von Bewohnern des Westjordanlandes auf das Jerusalem District Court umleiten. Solche Fälle würden Bau- und Planungsgenehmigungen, Einreise- und Ausreisegesuche einschließen und auch als Berufungsgericht für diejenigen dienen, die von israelischen Militärgerichten verurteilt wurden. Der Schritt wurde als ein Versuch gerechtfertigt, die Fallbelastung des High Court zu reduzieren; jedoch sind Richter des High Court bekanntlich kritisch gegenüber Israels Siedlungspolitik und haben oft die Verzögerung der Regierung bei der Evakuierung illegaler Außenposten in den besetzten Gebieten abgelehnt, um sie zu legalisieren. Letzten Monat sprach sich Shaked dafür aus, dass das Bezirksgericht in Jerusalem die Tatsachen von Fällen, die von Palästinensern angestrengt wurden, bewerten würde, anstatt „sich nur mit den unbeholfenen Eigentumsansprüchen[der Palästinenser] zufrieden zu geben, die nicht durch Beweise untermauert werden“. Letzte Woche wurde Haya Sandberg, eine enge Mitarbeiterin von Shaked, ausgewählt, um am Bezirksgericht in Jerusalem zu dienen. Sandberg, bekannt für ihre starken pro-settlement Ansichten, würde höchstwahrscheinlich einer der Richter sein, zum von Petitionen von Westjordanland-Palästinensern in ihrer neuen Position zu hören. Als Reaktion auf die Knesset-Entscheidung bezeichnete der arabische MK Yousef Jabareen den Gesetzentwurf als „einen weiteren Vorschlag aus der Werkstatt einer pro-siedlerischen, rechtsgerichteten Regierung, die eine Normalisierung der Besatzung anstrebt und die schleichende Annexion des Westjordanlands und des Gerichtssystems in der Region fördert“. Quelle: