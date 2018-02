Heute berichtet uns Brigitte im Rahmen unserer UFO Zeugen Serie von Ihrer Sichtung. Diese UFO Sichtung ereignete sich im Dezember 2017 in Gutenswil bei Volketswil in der Schweiz. Auch hier der Aufruf: wer hat diese(s) Flugobjekt(e) auch gesehen? Meldet Euch doch bei uns – am besten über unsere Homepage: https://www.hangar18b.com/

Ähnliche Beiträge