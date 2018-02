LAWROW: USA BEREITEN EUROPA AUF ATOMAREN SCHLAG GEGEN RUSSLAND VOR !

Russland warnt Europa eindringlich.

Soeben sprach der russische Außenminister Sergej Lawrow in Genf zur Presse:

„Der US-Besitz von einsatzbereiten taktischen Atomwaffen – ist eine sichtbare aggressive Positionierung. Russland, erinnert alle noch einmal daran, dass wir keine taktischen Atomwaffen einsatzbereit halten und keine Einsatzübungen dieser Waffen durchführen. Wir konzentrieren solche Waffen und Geschosse in unseren zentralen Waffendepots und nur auf unserem nationalen Territorium. Dem Abbau von Atomwaffen stehen US-gelagerte Atomwaffen in Europa im Weg. Die NATO-Staaten verstoßen auf gröbste Weise gegen die Nichtverbreitungskonvention von Atomwaffen – in dem sie an Planungen und Militärübungen mit US-Atomwaffen zwecks Einsatzerfahrung teilnehmen. Es muss allen klar bewusst sein, dass das US-Militär Europa und die europäischen Armeekräfte zur Anwendung von taktischen Atomwaffen, sprich Atomschlägen, gegen die Russische Föderation vorbereiten.“

Quellen:1,2,3,4