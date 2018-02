US-Patent 6506148-B2

[Anm.: Der Text ist inkl. Übersetzung original übernommen und nicht angepasst, daher u.U. etwas schwierig zu lesen.]

Unser Gehirn ist im Wesentlichen für zwei physikalisch messbare Frequenzbereiche empfänglich. Das sind einmal der Mikrowellenbereich, wie er auch für Handys benutzt wird, und zum anderen der niederfrequente ELF-Bereich. ELF Frequenzen arbeiten mit sehr tiefen Schwingungen von 1 bis 100 Hertz. Diese Wellen haben die Fähigkeit, tief in die Erde einzudringen, und können sogar Krümmungen folgen. Mittels ELF-Wellen lassen sich nicht nur Worte, Gedanken oder Bilder ins Unterbewusstsein transportieren, sondern es ist auch möglich, die Gefühle eines Menschen zu manipulieren.

Der Mensch besitzt verschiedene Gehirnwellenbänder im ELF-Bereich:

Delta (1-3 Hz): Tiefschlaf, Koma

Theta (4-7 Hz): Hypnose, Trance, Traum

Alpha (8-12 Hz): Meditation, Entspannung

Beta (13-40 Hz): Wachzustand bis höchste Erregung.

Die genauen Kenntnisse der elektromagnetischen Felder erlauben den Zugriff auf die komplexen neurokognitiven Prozesse, die mit dem menschlichen Selbst, dem Bewusstsein und dem Gedächtnis verbunden sind. Bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf das Gehirn werden ab einer bestimmten Intensität veränderte Hirnwellenmuster erzwungen und die Funktion des Gehirns unterbrochen, was zu ernsthaften Störungen führen kann. Diese Manipulation der mentalen Funktion stört die neurologischen und physischen Funktionen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit können beträchtlich sein, da das menschliche Gehirn und verschiedene andere Organe eben mit elektromagnetischen Wellen im ELF- Bereich arbeiten.

Dass es heute möglich ist, Menschen durch Bestrahlung zu beeinflussen oder gar zu steuern, wird nicht mehr in Frage gestellt. Wissenschaftliche Studien haben dies schon mehrfach belegt.

Hier ist das US-Patent über die Manipulation des Nervensystems durch die elektromagnetischen Felder der Monitore:

http://google.com/patents/US6506148

Und hier die deutsche Übersetzung des Patent-Textes

US 6506148 B2

ZUSAMMENFASSUNG

PhysiologischNervensystem Manipulation durch elektromagnetische Felder von Monitoren US 6506148 B2 physiologische Effekte beobachtet wurden in einem menschlichen Subjekt als Reaktion auf die Stimulation der Haut mit schwachen elektromagnetischen Felder, sind gepulst mit bestimmten Frequenzen in der Nähe von 1/2 Hz oder 2,4 Hz, wie z. B. zur Anregung einer sensorischen Resonanz. Viele Computer Monitore und TV Röhren, bei der Anzeige von gepulsten Bilder, emittieren gepulsten elektromagnetischen Felder ausreichend Amplituden zu verursachen solche Erregung. Wirkungen bei einem Menschen in Reaktion auf die Stimulation der Haut mit schwache elektromagnetische Felder, die mit bestimmten Frequenzen gepulst werden nahe ½ Hz bzw. 2,4 Hz, wie beispielsweise auf einen Sinnes Resonanz anzuregen beobachtet. Viele Computer-Monitoren und Fernsehröhren, bei der Anzeige von Puls Bilder, emittieren gepulsten elektromagnetischen Feldern von ausreichender Amplitude, um eine solche Erregung verursachen. Es ist daher möglich, das Nervensystem eines Subjekts durch Pulsen Bilder auf einem in der Nähe von Computer-Monitor oder Fernsehgerät angezeigt manipulieren. Bei letzterem kann die Bild Pulsieren in dem Programmmaterial entweder als HF-Signal oder als ein Videosignal eingebettet sein, oder sie kann durch Modulieren eines Videostrom überlagert werden. Die auf einem Computermonitor angezeigte Bild kann effektiv durch ein einfaches Computerprogramm gepulst werden. Bei bestimmten Monitoren, kann gepulsten elektromagnetischen Feldern in der Lage, aufregendes sensorisches Resonanzen in der Nähe Themen generiert werden sogar als die angezeigten Bilder werden mit unterschwelligen Intensität gepulst.