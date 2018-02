Irans Außenministerium: Britische Regierung unterstützt Angreifer im Jemen

Irans Außenamtssprecher Bahram Ghasemi hat erklärt, die britische Regierung nutze, trotz ihrer großen Worte für die Beendigung des Jemen-Krieges, internationale Mechanismen zur Unterstützung der Angreifer im Jemen.

Am heutigen Montag sagte Ghasemi auf einer Pressekonferenz mit in- und ausländischen Reportern, dass bei der jüngsten Reise des iranischen Vizeaußenministers Abbas Araghchi nach England, Gespräche zu verschiedenen Themen, darunter den Krieg in Jemen, geführt worden seien.

Mit Hinweis auf den Resolutionsentwurf der britischen Regierung über Jemen, sagte Ghasemi: Großbritannien behaupet, dass Iran gegen die……