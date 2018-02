DIE ANFÄNGE DES NATIONALSOZIALISMUS, HIER UND DA

All diese Geschichten und Ereignisse haben eines gemeinsam. Es ist die rassistische zionistisch-jüdische Sichtweise von Nichtjuden als Goys, Kinder eines geringeren Gottes und Untermenschen! War dies nicht das bestimmende Merkmal des Nationalsozialismus? Ist das nicht das prägende Merkmal Israels?

Zeev Sternhell sagt, Israel sei ein Nazi-Staat: Er hat völlig Recht.

Von Khalid Amayreh

Zeev Sternhell ist ein in Polen geborener israelischer Historiker, Politologe, Kommentator des israelisch-palästinensischen Konflikts und Schriftsteller. Er ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet des Faschismus. Sternhell leitete das Department of Political Science an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Letzte Woche argumentierte er überzeugend in einem Artikel, der in Le Monde veröffentlicht wurde, dass Israel heute weitgehend den frühen Jahren Nazi-Deutschlands gleicht.

Die meist chauvinistischen israelischen Medien haben sich auf den Mann gestürzt und ihn beschuldigt, alle roten Linien zu überqueren. Ein Ynet-Kommentator nannte Sternhell „ein Auto-Anti-Semit“. Andere nannten ihn einen selbsthassenden Juden.

In seinem Artikel argumentierte Sternhell, dass Nicht-Juden in Israel, insbesondere Araber, das Gefühl haben, dass sie unter einem Monster leben, angesichts der rassistischen Gesetze, die ständig verkündet werden, um das „Judentum“ Israels zu fördern und durchzusetzen und auch Nicht-Juden, vor allem Araber, das Gefühl geben, dass sie unerwünscht sind.

Israels arabische Staatsbürger machen mehr als 20 % der israelischen Bevölkerung aus, und israelische Führer, wie der derzeitige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, haben wiederholt gefordert, sie in einen potenziellen palästinensischen Staat zu vertreiben. Die Araber in Israel und den besetzten Gebieten sind keine Einwanderer. Sie sind die Ureinwohner des Landes. Daher ist ein Vergleich mit den in Europa lebenden arabischen Auswanderern, die erst vor kurzem eingewandert sind, zumindest unerhört…

Kritiker von Sternhells Abhandlung argumentierten, dass es grob unfair sei, Israel mit Nazi-Deutschland zu vergleichen. Sie erbrachen die üblichen Hasbara-Gegenstände, die von zionistischen Kreisen beschworen wurden, um gewöhnliche Menschen zu täuschen, die wahrscheinlich keine Zeit haben, weiter nach der Wahrheit zu graben. Sie wiesen darauf hin, dass Israels Palästinenser vollwertige (nicht gleichwertige) israelische Staatsbürger seien, dass arabische Studenten zu Tausenden an israelischen Universitäten studierten und dass viele arabische Ärzte in israelischen Krankenhäusern arbeiteten, kurz gesagt, die üblichen Argumente, die eine rosige Perspektive geben und die harte Kernschale des israelischen Rassismus und Faschismus verbergen sollten. Interessanterweise meiden Sternhell-Kritiker sorgfältig jede Erwähnung oder Anspielung auf etwa 5,5 Millionen Palästinenser, die unter einer harten militärischen Besetzung im Westjordanland und einer drakonischen Belagerung im Gazastreifen schmachten, als ob diese gründlich gequälten Menschen ein legitimes Ziel für Rassismus, Besatzung, Unterdrückung und ständige Verfolgung wären.

Sicherlich wirft niemand Israel vor, Palästinenser in Konzentrationslager zu schicken, obwohl einige Rabbiner wie der Rabbiner von Safad gefordert hatten, die Araber in die Öfen zu schicken, siehe meinen Artikel: Der Rabbiner des Teufels, https://occupiedpalestine.wordpress.com/…/the-rabbis-of-th…/

Nazi-Deutschland war jedoch weit mehr als nur ein Konzentrationslager, das in der Endphase des Dritten Reiches erschien.

Tatsächlich waren Auschwitz, Mauthauzen Bergen Belsen, Dachau und Treblinka das Endergebnis des Nationalsozialismus, nicht seine Arbeitsweise.

Die zentrale Vorgehensweise des Nationalsozialismus war der tödliche, heimtückische und giftige Rassismus gegen Juden und andere, der schließlich die Vernichtungslager hervorbrachte.

Nun stellen wir uns folgende Frage: Hat Israel nicht einen solchen Modus operandi?

Ich schreibe nicht über die brutale Behandlung der Palästinenser durch Israel aus einem fernen Land, so dass ich beschuldigt werden könnte, falsch informiert zu sein. Ich lebe diese unerbittliche Qual 24 Stunden am Tag. Ich bin im Herzen des Kampfes. Deshalb kann ich Israel beschuldigen, die Taktik des unehrlichen Anwalts zu benutzen, um die Wahrheit zu verschleiern und eine alternative virtuelle Wahrheit zu erschaffen, die auf Lügen und Erfindungen basiert.

Es stimmt, dass Israel arabischen Studenten erlaubt, an seinen Universitäten zu studieren und arabischen Ärzten, die in seinen Krankenhäusern arbeiten. Aber es ist auch wahr, dass Israel eine systematische und institutionalisierte Politik der heimtückischen Diskriminierung von Arabern in Israel betreibt, zusätzlich zu der offensichtlich brutalen Unterdrückung der Palästinenser in den besetzten Gebieten… Unnötig zu sagen, dass die Verengung des arabischen Horizonts zum Zwecke der Aufforderung zur Einwanderung immer schon die De-facto-Politik Israels gegenüber den Palästinensern war und bleibt.

Israel zerstört routinemäßig arabische Häuser aus einer Vielzahl von Gründen, die meist unaufrichtig sind.

Im Westjordanland setzt die israelische Besatzungsarmee routinemäßig (fast täglich) Bulldozer im gesamten Westjordanland ein, um die Familienhäuser von Palästinensern zu zerstören, die wegen des Mordes an israelischen Besatzungssoldaten oder paramilitärischen jüdischen Siedlern verurteilt wurden. Haben Sie jemals von Israel gehört, das das Haus eines jüdischen Terroristen demoliert, selbst wenn er die abscheulichsten Verbrechen begangen hat?EARLY DAYS OF NAZISM, HERE AND THERE Quelle: