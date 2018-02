6 Hausmittel für Hämorrhoiden + Vorsorge-Tipps

Hämorrhoiden öfters als gedacht

Wusstest Du, dass schätzungsweise 45% der Bevölkerung in Deutschland gelegentlich an Hämorrhoiden leidet? Gekennzeichnet werden diese durch geschwollene und entzündete Venen im Rektum. Es gibt viele Cremes und Salben die man bei dieser Krankheit verschrieben bekommt. Guckt man sich jedoch die Inhaltsstoffe an, könnte einem schlecht werden. Doch zum Glück gibt es viele wirksame Hausmittel für Hämorrhoiden und zahlreiche Präventionstipps. Warum also die Hämorrhoiden chemisch Behandeln, wenn es natürliche Mittel gibt?

Was sind Hämorrhoiden?

Hämorrhoiden sind das Ergebnis entzündeter und geschwollener Venen in…..