Von der Demokratie zur Schwarmintelligenz – Eine kleine Demokratieschulung

Demokratie – im westlichen Sprachgebrauch ein sehr häufig verwendeter Begriff, der in der Regel mit hohen Wertvorstellungen gefüllt wird. Wie aber funktioniert Demokratie tatsächlich und geht in einer Demokratie die Macht wirklich vom Volk aus anstelle z.B. von einer Diktatur? Oder ist gerade dann, wenn im Namen der Demokratie politisiert wird, eine Täuschung im Spiel? Dieser kleine Lehrfilm befasst sich in grundlegender Weise mit diesen Fragen und kommt mit der Vision einer in uns allen angelegten Schwarmintelligenz auch zu einem echten Happy-End.

