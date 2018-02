Syrien Bürgerkrieg in der Phase zwei

Bei einer blutigen militärischen Aktion am Euphrat stiessen erstmals Amerikaner und Russen direkt zusammen. Das hat den Syrienkrieg verändert.

Nachträglich sind mehr und wichtige Einzelheiten über den blutigen Zusammenstoss bekannt geworden, der sich in der Nacht des 7. Februars zwischen DSF-Truppen, entscheidend unterstützt durch die amerikanische Luftwaffe, und pro-syrischen Einheiten im Euphrat Tal, östlich des Stromes, ereigneten.

Was damals zuerst bekannt gegeben wurde, kam von amerikanischer Seite und beschränkte sich auf die Aussagen: Eine Basis der DSF (Democratic Syrian Forces) auf der Ostseite des Euphrat, nahe beim Flecken Khursham, sei des Nachts angegriffen worden. Dort hätten sich auch amerikanische „Berater“ befunden, die mit den DSF zusammenarbeiteten. Als die Angriffskolonne so nah an diese Basis herangekommen sei, dass ihre Geschosse nur 500 Meter entfernt von…….